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انخفاض موجودات ساما لـ1.893 تريليون ريال في يناير

المصدر: دبي - العربية.نت
انخفاض موجودات ساما لـ1.893 تريليون ريال في يناير
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كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" هبوط الموجودات إلى 1.893 تريليون في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 1.913 تريليون في شهر يناير الذي سبقه، بتراجع 1.04%.

وكشفت البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت"، ارتفاع الموجودات بنحو 49 مليار ريال بنهاية فبراير 2020، مقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي والتي كانت عند 1.844 تريليون ريال.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر فبراير الماضي إلى 3.933 تريليون ريال، مقابل 3.927 تريليون ريال، في نهاية يناير .
وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 400 مليار ريال، مقابل 386.6 مليار ريال في شهر يناير بارتفاع 3.5%.

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