رغم فزع كورونا.. صادرات مصر غير البترولية تقفز 5%

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 5%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر أن القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لمصر ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 4.393 مليار دولار.

وقدرت الهيئة حجم النمو في إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات غير البترولية منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 5%، وذلك على الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على حركة الصادرات والورادات العالمية مع تأثر حركة التجارة العالمية بشكل سلبي منذ ظهور الفيروس في الصين وحتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات التي تمت خلال شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ نحو 4% لتصل إجمالي الصارات بنهاية يناير إلى نحو 2.188 مليار دولار.

وخلال شهر فبراير الماضي ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 55 مليون دولار ليصل إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو 2.206 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات، فقد حققت صادرات مصر من 20 سلعة غذائية نحو 240 مليون دولار خلال شهر فبراير فقط، أبرزها الخضار المجمد.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في قيمة الصادرات بـ 4 مجالس تصديرية، كان من أبرزها "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 279 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وفي المركز الثاني، جاء "المجلس التصديري لمواد البناء" بقيمة 494 مليون دولار، مقارنة بنحو 447 مليون دولار خلال شهر يناير من العام 2019.

كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية" الذي جاء في المركز الثالث، لتسجل خلال شهر يناير الماضي ما قيمته 183 مليون دولار، مقارنة بنحو 168 خلال يناير من العام 2019.

وفي المركز الرابع جاءت صادرات "المجلس التصديري للمفروشات"، والتي بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي نحو 44 مليون دولار، مقابل نحو 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019.