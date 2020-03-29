كم بلغت خسائر شركات النقل بسبب كورونا؟

تراجعت أعداد ركاب النقل الجماعي بنسبة وصلت إلى 75% نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وفرض تقييد على الحركة لمواجهة الجائحة العالمية.

وقال نائب رئيس شركة مواصلات مصر أحمد الليثي، في مقابلة مع "العربية" إن خسائر شركات قطاع النقل تضاعفت بصورة كبيرة تصل إلى 8 أو 9 مرات.

وأوضح أن الأرباح لشركات النقل، تأتي بشكل أكبر من الإعلانات وحقوق الاستغلال التجاري للمحطات، وهذه تقريباً تلاشى الطلب عليها مع تفشي كورونا.

وأكد أن قطاع وشركات النقل، لا يمكن لهم "وقف الخدمة مهما كانت الخسائر في ظل الظروف الحالية، ومسؤوليتهم تجاه المجتمع في هذه الظروف الناشئة عن العزل المنزلي في مواجهة جائحة كورونا".

وقال إن شركة مواصلات مصر تقوم بمراجعة خططها مع شركائها ومنهم شركاء من دول عربية، مؤكداً أن الخطط التوسعية لضخ استثمارات أخرى ستجري مراجعتها كباقي الشركات والقطاعات في العالم التي تأثرت بهذه الجائحة.