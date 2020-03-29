S&P تخفض تصنيفها لداماك و"إعمار" تحت الدرس لتخفيض متوقع

خفضت وكالة "S&P" تصنيفها الائتماني لكل من شركة داماك العقارية إلى B من B+ ووضعت كل من شركة إعمار العقارية وإعمار مولز تحت قائمة الدراسة لتخفيض متوقع.

كما خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية لـ DIFC للاستثمار إلى نظرة سلبية من مستقرة، وذلك نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

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إلى ذلك، خفضت وكالة التصنيف S&P تصنيفها الائتماني للمدى الطويل لعمان إلى BB-، وذلك بعد ارتفاع المخاطر الخارجية بالإضافة إلى الديون.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني سلبية.

وكانت وكالتا موديز وفيتش قد خفضتا تصنيفهما الائتماني لعمان قبل أسبوعين بمقدار درجة واحدة وذلك نتيجة للمخاطر الخارجية وارتفاع الدين.