الإمارات تتيح 5 تطبيقات جديدة للاتصال مجاناً

أتاحت دولة الإمارات 5 تطبيقات للاتصالات مجانا، لتضاف إلى 4 تطبيقات أتاحتها في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها أتاحت مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الدولة وذلك بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذا الأمر دعم التعلم عن بعد.

وقالت إن قائمة التطبيقات المجانية الجديدة المتاحة، هي غوغل هانغ آوت ميت Google Hangout Meet، و سيسكو ويبكس Cisco Webex، وأفايا سبيسز Avaya Spaces، و بلو جينز BlueJeans، وسلاك Slack.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي أنها أتاحت 4 تطبيقات للاتصالات مجانا، وهي ميكروسوفت تيمز Microsoft Teams ، وسكيب للأعمال Skype for Business ، وزووم Zoom، وبلاك بورد Blackboard.