الزراعة السعودية: لدينا مخزونات كافية لتغطية حاجات السوق

قالت وزارة الزراعة السعودية إن لديها مخزونات كبيرة كافية لتغطية حاجات السوق.

وأضافت "نعمل على تلبية احتياجات السوق من مصادر عدة"، مشيرة إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من القمح تتجاوز المليون طن.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم فتح باب استيراد المواشي من 29 دولة ضمن القوانين.

كان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قد كشف أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين، أن الطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يومياً.

وأوضح الفضلي، أن المخزون الحالي في مستودعات الدقيق في مناطق المملكة كافة والجاهزة للضخ في السوق يبلغ نحو 1.8 مليون كيس زنة 45 كجم، وذلك بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج اليومي المحلي.

وحول إمدادات المواد الأغذية الطازجة، أن الإنتاج المحلي من الخضروات المتنوعة يتجاوز 180 ألف طن شهرياً، يتم توفيره للأسواق المحلية في المملكة، و الذي لم يتأثر بأي نقص، إلى جانب أن الإنتاج اليومي من الطيور يتجاوز 3.5 ملايين طير يومياً.

بينما يصل الإنتاج اليومي من البيض إلى 15 مليون بيضة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 ملايين لتر، وأن الإنتاج اليومي من المنتجات البحرية يتجاوز 437 طنا يومياً.

ولفت النظر، إلى أن المحاجر تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لاستقبال الواردات الحيوانية والنباتية وفق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامتها، حيث بلغ إجمالي الإرساليات النباتية والحيوانية للمملكة خلال أسبوع نحو 1248 إرسالية نباتية وحيوانية.