الصين مستمرة بتحفيز اقتصادها من خلال أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي، بهدف احتواء الآثار الاقتصادية السلبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المركزي أنه سيضخ 50 مليار يوان أو ما يساوي 7 مليارات دولار، عن طريق عمليات السوق المفتوح، من خلال اتفاقية إعادة الشراء العكسية الآجلة لسبعة أيام وذلك للمرة الأولى منذ السابع عشر من فبراير.

كما أعلن المركزي عن خفض الفائدة من 2,4% إلى 2,2%، وهي أكبر نسبة تخفيض في خمس سنوات.

وكان المركزي قد أعلن منتصف مارس الجاري خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح سيولة قدرها 79 مليار دولار في النظام المصرفي.

إلى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الاثنين عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا يوم الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانغ شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.