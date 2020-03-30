مجموعة العشرين: سنعمل على ضمان تدفق التجارة الضرورية

أكد وزراء تجارة مجموعة العشرين، التي ترأسها السعودية في الدورة الحالية، أنهم يعملون لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.

وذكر وزراء التجارة بدول المجموعة في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة "رويترز" للأنباء أن الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

وأفادوا أن الإجراءات الطارئة يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن تكون محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة.

واعتبروا أنه "حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولي التعاون والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا".