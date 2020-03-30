مصر: 6.3% عجزا بالموازنة الجديدة و64% زيادة باستثمارات الحكومة

قالت وزارة المالية المصرية في بيان صدر اليوم الاثنين إن موازنة العام المالي المقبل 2020/2021، يتضمن عجزا ماليا قدره 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد الموازنة بناء على متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.

وتستهدف الموازنة زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3٪ عن العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

وأضاف أنه تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3٪، وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه، والذي يتضمن مخصصات لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه.

وبلغت مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.

أوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.