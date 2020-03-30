موديز: إصدارات الصكوك تصل إلى 180 مليار دولار العام الجاري

قال وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن يستمر توسّع سوق التمويل الإسلامي في عام 2020 وما بعده نظراً لما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا من دعم لتنمية المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، رغم انتشار فيروس كورونا الذي قد يعرقل إصدار الصكوك.

وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس مسؤول ائتمان أول لدى موديز: "نتوقع أن يبقى حجم إصدار الصكوك مستقراً هذا العام وأن يصل إلى حوالي 180 مليار دولار، كما سيشهد سوق التأمين التكافلي نمواً مستقراً نظراً لزيادة أقساط التأمين في الأسواق الحديثة".

وأضاف، في بيان صادر اليوم الاثنين، في الوقت ذاته أن المخاطر السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تبقى في ارتفاع، حيث قد تؤدي الإضرابات الحالية في حال بقائها لوقت طويل إلى عزوف المصدرين عن السوق.

وأشار التقرير إلى أن سوق التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية سيبقى الأكبر في العالم، بينما سيستمر القطاع في التوسع في ماليزيا.

وترى موديز أن الاندماجات بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي سيحفّز الزيادات الحادة غير المتكررة في الأصول، كما حدث في عام 2019.

وسيستمر التركيز على صناعة الصكوك وستزداد إصدارات حكومات الأسواق المالية الإسلامية الأساسية.

وأشارت إلى أن الاحتياجات الناتجة عن العجز التمويلي لبعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ستقدم الدعم أيضاً لنمو الصكوك وسط انخفاض أسعار النفط وزيادة احتياجات إعادة تمويل الصكوك.

كما زاد معدل انتشار المصارف الإسلامية في الأسواق المالية الإسلامية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، إلى 31.2% في سبتمر عام 2019 مقارنة بـ 25.5% في عام 2013، بينما زاد إصدار الصكوك العالمية السنوية إلى 179 مليار دولار، مقارنة بـ 131 مليار دولار.