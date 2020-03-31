التجارة السعودية: هذا أفضل وقت للتسوق لتفادي كورونا

قالت وزارة التجارة السعودية إنه تم تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار.

وأضافت أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المتلاعبين بالأسعار تصل إلى مليون ريال.

ونصحت وزارة التجارة بالتسوق في الأوقات من 6 صباحا وحتى 11 ظهرا، مشيرة إلى وجود 20 تطبيقا مرخصا لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم.

وأكدت أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، وأنه ستكون هناك وفرة من الحمضيات خلال الفترة القادمة.

موضوع يهمك تواصل وزارة التجارة السعودية بكافة فروعها، الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من توفر المخزون الغذائي والاحتياجات... التجارة السعودية: نراقب المخزون الغذائي والأسعار السعودية

وتواصل وزارة التجارة السعودية بكافة فروعها، الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من توفر المخزون الغذائي والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى مراقبة الأسعار، وتطبيق كافة الاشتراطات واللوائح.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، أعلن تفعيل تطبيقات توصيل السلع والأغذية عبر الخدمات الإلكترونية وإتاحة التسوق للاحتياجات الضرورية مباشرة حتى الساعة السابعة مساء، بموجب ضوابط منع التجول، المقرر في المملكة في سياق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الحسين إن الرقم المخصص للشكاوى تجاه رفع أسعار السلع أو التلاعب بها أو عدم توفيرها، هو على الهاتف رقم 920000667 بجانب مختلف قنوات التواصل الإلكتروني الأخرى مع وزارة التجارة في المملكة.