بريطانيا.. انكماش عجز ميزان المعاملات الجارية بالربع الرابع

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قلصت عجز ميزان المعاملات الجارية بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، لتخفض العجز للعام بالكامل.



وبلغ عجز ميزان المدفوعات، وهو مبعث قلق استمر طويلاً للمستثمرين، لأنه يترك بريطانيا معتمدة على تدفقات السيولة الخارجية، 5.6 مليون جنيه إسترليني في الربع الرابع وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 7 ملايين إسترليني في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.



وفي 2019، انكمش العجز إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9% في 2018.



وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سجل استقرارا في الربع الرابع دون تغيير عن تقدير سابق.