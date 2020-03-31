بعد اتهامه بالسرقة.. ظريف: نفتقر للمال بسبب حظر أميركا

رغم مكابرة الإيرانيين، أقر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أخيراً، اليوم الاثنين، بأن إيران ورغم ثرواتها الكبيرة تفتقر للمصادر المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمصابين بكورونا بسبب الحظر الأميركي.



ونوه ظريف بأن الحظر استهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وأوجد سداً كبيراً أمام مكافحة فيروس كورونا الخطير في البلاد.



وبحسب ما جاء في تصريحاته، فإن الحظر يعرقل إمكانية شراء إيران للدواء والمعدات، مؤكداً أن العقوبات الأميركية قد خلقت حالة من الرعب بين الشركات الأوروبية المصنعة للأجهزة الطبية.

موضوع يهمك ردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني يتهم فيها أميركا بممارسة... واشنطن لإيران: كافحوا كورونا من أموال خامنئي أميركا

تأتي تصريحات ظريف على وقع تصعيد كلامي جاء من المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، على تويتر يوم أمس دعت فيه ظريف بـ"الكف عن الكذب والسرقة"، وذلك تعليقاً على تغريدة له اتهم فيها أميركا بممارسة "الإرهاب الطبي" ضد بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا.

لم تكتفِ أورتاغوس بتوجيه سهامها على ظريف وحسب، بل طالت خامنئي أيضا قائلة: "إذا كان النظام الإيراني يحتاج لأموال للتعامل مع فيروس كورونا، فيمكنه الحصول على المليارات من صندوق التحوط التابع لخامنئي".

وتابعت قائلة: "الأمر لا يتعلق بالعقوبات، بل بالنظام".

إلى ذلك، عمدت شركة تويتر، الثلاثاء، إلى إيقاف حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، الناطق باللغة العربية، بعد أن كانت علقت "بالخطأ" حسابي اللغة الإنجليزية والفارسية.

وأوضحت الشرکة لقناة "إیران إنترناشیونال" أن سبب الإغلاق الذي حصل يعود إلى أن الحسابين كانا عن طريق الخطأ في فلترة الإزعاج الإلكتروني.