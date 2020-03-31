رويترز: سلطان عمان يصدر مرسوماً بإعادة هيكلة نظام الإدارة الضريبية.

وأعلن جهاز الضرائب في السلطنة اتخاذه عدداً من الإجراءات في ظل التطورات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على الوضع التشغيلي والمالي لبعض الخاضعين للضريبة وانسجاما مع توجهات حكومة السلطنة للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على قطاع الأعمال.

وتأتي هذه الضرائب حرصا من الجهاز على القيام بكل ما من شأنه مساعدة الخاضعين للضريبة المتأثرين بهذه الجائحة على تجاوزها والتسهيل عليهم لأداء التزاماتهم الضريبية بكل يسر وتجنيبهم الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.

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وتتمثل هذه الإجراءات في أنه في حالة عدم تقديم الإقرارات في مواعيدها المقررة يجوز تقديمها وسداد الضريبة المستحقة من واقعها خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخه، والإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها، للمتضررين من الوضع الراهن نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.

ومن الإجراءات أيضا جواز سداد الضريبة على أقساط والإعفاء من الضريبة الإضافية (المحددة قانونا بواقع 1%، شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد)، وفقا للضوابط التي يتفق عليها مع جهاز الضرائب لهذا الغرض في الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف ترتبت على الجائحة المذكورة.

كما يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي خلال (45) يوماً من تاريخ إعلانه بالربط وتسهيلاً على الخاضعين للضريبة ممن يتعذر عليهم تقديم الاعتراض – بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الحكومة، خلال الأجل المذكور سلفا وسيتم قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن موعد تقديمه يتزامن مع فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية، على اعتبار أن تلك الفترة تندرج ضمن الظروف الطارئة.

وتحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وإتاحة الفرصة للخاضعين للضريبة لتقديم ما لديهم من مستندات وإيضاحات تدعم أوجه اعتراضهم على الربط الضريبي يجوز للخاضع للضريبة طلب مهلة إضافية لتقديم الايضاحات والمستندات المطلوبة للنظر في الاعتراضات المقدمة منهم على أنه في حالة الموافقة على المهلة المطلوبة تعتبر المهلة الممنوحة مدة وقف للميعاد المقرر للفصل في الاعتراض.

كما تتضمن الإجراءات خصم التبرعات (التي يثبت سدادها لأغراض المساهمة في مكافحة الوباء) خلال السنة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2020 وفقاً للقواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.