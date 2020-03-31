ستاندرد آند بورز: النمو العالمي المتوقع 0.7% هذا العام

خفضت وكالةُ ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتِها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 0.7% هذا العام بفعلِ التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيرةً إلى معدلات انخفاض غير مسبوقة في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

لكن الوكالةَ قالت إن الاقتصادَ العالمي سينتعشُ العام المقبل، متوقعةً نموَه بـ 4.9%.

كما قالت ستاندرد آند بورز إن البنوكَ المركزية والحكومات تحركت بسرعة لتخفيفِ تداعيات كورونا على النظام المالي، وذلك عبر اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي قد تؤدي بنهاية المطاف إلى التعافي.

كانت الوكالة نفسها توقعت في 22 من الشهر الحالي، أن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً هذا العام، مع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1% و1.5% خلال عام 2020، مع احتمالات بالمزيد من التصاعد في المخاطر.