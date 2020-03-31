في هذه الدولة.. "أوبر" تقدم الطعام وتوصل مجاناً لهذه الفئة

أطلق عملاق المواصلات العالمي، شركة "أوبر"، مبادرة فريدة من نوعها للمساهمة في عمليات مكافحة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم بأكمله، حيث بدأت بتقديم خدمات مجانية للعاملين بالقطاع الصحي في بريطانيا.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام في بريطانيا، وجمعتها "العربية.نت"، فإن شركة "أوبر" قررت تقديم خدمات المواصلات مجاناً إضافة إلى تقديم وجبات طعام، وذلك للعاملين في الخطوط الأمامية في الحرب ضد "كورونا"، أي الأطباء والممرضين وأصحاب المهن الصحية العاملين في شبكة الخدمات الطبية الوطنية ببريطانيا (NHS).

ويصف البريطانيون هؤلاء العاملين في الخدمات الطبية بالوقت الحالي بأنهم "الأبطال"، فيما يتسابق الكثيرون داخل بريطانيا على تقديم الشكر والامتنان لهم، خاصة بعد أن أظهرت العديد من التقارير أن نسبة كبيرة منهم انتقل إليهم فيروس "كورونا" بسبب تعاملهم مع المرضى ومحاولتهم إنقاذ من يمكن إنقاذه منهم. فضلاً عن أن من بين الوفيات بالفيروس أطباء وممرضين، ومنهم طبيبان عربيان يعملان في الخدمات الطبية البريطانية.

وقالت شركة "أوبر" إن "تقديم خدمة المواصلات ووجبات الطعام مجاناً من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط عن هؤلاء الأبطال، ويساعد بالتالي على علاج المرضى".

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وتأتي مبادرة "أوبر" بعد أيام قليلة على تجاوز عدد الوفيات حاجز الألف شخص من المتأثرين بفيروس "كورونا"، وهو ما رفع من المخاوف في أوساط البريطانيين أن يتحول الوباء إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.

ونقلت جريدة "مترو" البريطانية عن المدير التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خوزروشاهي قوله، إن الشركة تأمل أن تكون هذه الرحلات ووجبات الطعام المجانية مساهمة بسيطة لمساعدة الأطباء والممرضين والعاملين في المهن الطبية ممن يعملون "دون كلل في الليل والنهار".

وتعهدت الشركة بتقديم 200 ألف رحلة توصيل مجانية للعاملين في الخدمات الطبية ببريطانيا، على أن لا تزيد تكلفة الرحلة الواحدة عن 15 جنيها استرلينيا، كما ستقوم"أوبر إيت" بتوفير كوبونات طعام مجانية للعاملين في الخدمات الطبية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لكل منهم، على أن هذه الخدمات المجانية ستكون متوافرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة مختلفة داخل بريطانيا.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي أعلن يوم الجمعة الماضية عن إصابته بالفيروس قد أكد أن "كل شخص يتوجب عليه أن يلعب دوراً في الجهود الوطنية من أجل مساعدة شبكة الخدمات الطبية الوطنية في عمليات مكافحة الفيروس".