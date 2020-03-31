موديز: تخفيض ائتماني محتمل للكويت وسلطنة عمان

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها قامت أمس بوضع كل من سلطنة عمان ذات التصنيف الائتماني "Ba2"، والكويت صاحبة التصنيف الائتماني "Aa2" تحت المراجعة، تمهيداً لتخفيض محتمل في التصنيف.

وقالت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه العربية.نت، إن هذا الإجراء بالنسبة لسلطنة عمان، يعود إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالأوضاع المالية الخارجية، وتزايد مخاطر السيولة لدى الحكومة، بعد تراجع أسعار النفط، والظروف الصعبة المتعلقة بالتمويل الخارجي، مقارنة بالأسابيع الماضية التي قامت خلالها موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "Ba2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفيما يتعلق بالكويت، قالت موديز إن السبب يعود إلى تراجع كبير في إيرادات الحكومة، نظرا لتراجع أسعار النفط، بجانب حالة عدم اليقين المتزايدة فيما يتعلق بقدرة الحكومة في الحصول على تمويل مناسب في الوقت الذي تحتاج إليه.