السعودية.. مبادرة لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها الحكومة والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين.

وذكرت أنها تأتي استجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.