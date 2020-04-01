القطاع الخاص الأميركي يخسر 27 ألف وظيفة في مارس

أظهرت بيانات حديثة أن القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي ألغى 27 ألف وظيفة في شهر مارس الماضي، مقابل إضافة 179 ألف وظيفة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة سيلغي 150 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

تأتي هذا الأرقام قبل ظهور كامل أثر فيروس كورونا المستجد المتوقع لتأثيراته أن تشتد شراسة في الأسبوعين المقبلين، بحسب تقديرات المسوؤلين الأميركيين.

وألغى قطاع إنتاج السلع 9 آلاف وظيفة في الشهر الماضي، في حين خفض قطاع الخدمات 18 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.

ويترقب المسثمرون صدور بيانات الوظائف الشهرية الجديدة في الولايات المتحدة الجمعة المقبلة.