الكويت.. تشكيل لجنة لوضع ركائز تحفيز للاقتصاد المحلي

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائر التحفيزية للاقتصاد المحلي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واعتمد المجلس التوصيات الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

موضوع يهمك تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يزداد فيه أيضاً عدد المتعافين من المرض.ونقلت وكالة... كورونا.. ارتفاع عدد المتعافين والمصابين في الدول العربية فيروس كورونا

واستهدفت هذه التوصيات ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، إضافة إلى المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.

إلى ذلك، قدرت وكالة "موديز" للتصنيف أن يتراجع مدخول الكويت من النفط بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيكون الانخفاض في الدول الأخرى متراوحاً بين 4% و8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع انخفاض أسعار النفط، قدّرت مؤسسة "كابيتال اكيونوميكس" الاستشارية أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 1,7% هذا العام، وسيكون أسوأ انكماش منذ نحو 4 عقود.

وجاء سوق دبي المالي في المركز الأول في الخسائر مع فقدانه 36% من قيمته منذ بداية العام، يليه سوق أبوظبي الذي تراجع 26,4%.

بينما تراجع مؤشر سوق الكويت الرئيسي بقيمة 24,1%.