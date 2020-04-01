ترمب يطالب بإنفاق تريليوني دولار على مشاريع البنى التحتية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إقرار قانون يسمح بإنفاق تريليوني دولار على مشاريع البنى التحتية.

وأضاف ترمب أن مشروع القانون يجب أن يركز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية مع تدني معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، معتبراً أن الكلفة الحالية للاقتراض تسمح بمبادرة جريئة تنقذ الاقتصاد الأميركي من تداعيات جائحة كورونا.

ويأتي اقتراح الرئيس الأميركي بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة تريليوني دولار بهدف مساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.