توقعات متفائلة وسط الوباء.. برنت يصل 45 دولاراً وعملات ناشئة ترتفع

رسمت مؤسسة الأبحاث كابيتال ايكونوميكس سيناريو متفائلاً لكل من أسعار النفط وعملات الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، رغم تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت المؤسسة البحثية البريطانية في تقرير صادر اليوم الأربعاء، اطلعت العربية.نت على نسخة منه، إن صدمة الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا المستحد من المتوقع أن تكون أقوى من الركود الذي أصاب العالم في 2008.

ولكنها تتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة وأوروبا على الوباء قريبا، وهو ما سيساهم في عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي بصورة أسرع.

وأوضحت أنها تتوقع تعافي أسعار السلع الأولية قريبا. وقالت: "بينما نتوقع أن تظل أسعار خام برنت حول 20 دولارا للبرميل خلال الشهر القليلة المقبلة، في ظل كمية المعروض الكبير في السوق على المدى القريب، نتوقع أن يتعافي السعر بنهاية عام 2020 ويصل إلى 45 دولارا للبرميل".

وأضافت، أنه إذا صحت توقعاتها، فإن عملات الدول المصدرة للسلع سيتنهي العام على أداء قوي، وتتوقع أن يشهد "عدد كبير من تلك العملات مكاسب قوية منذ الآن حتى نهاية 2020"، لكنها لن تكون بنفس القوة التي كانت عليها في بداية العام.

وكانت كابيتال إيكونوميكس قد توقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني مع ثباته في الربع الثالث"، كما خفضت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قائلة إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.6% مقارنة بتوقعها السابق بتحقيق نمو قدره 1.8%.