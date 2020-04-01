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كورونا يعطل مصانع العالم.. الإنتاج عند أقل مستوى في 11 عاما

المصدر: دبي - العربية.نت
كورونا يهوى بمصانع العالم.. الإنتاج عند أقل مستوى في 11 عاما
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عانت المصانع في العالم الشهر الماضي أحد أسوأ الشهور أداء في تاريخها، إذ أرغم انتشار فيروس كورونا العديد من المصانع إلى الإغلاق مع توقف سلاسل التوريد.

وتشير البيانات الواردة من أسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة إلى أن نشاط التصنيع تعرض لصدمة كبيرة، وتشير بيانات إلى أن نشاط التصنيع في بعض الدول تراجع إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية الماضية، وفقا لبلومبيرغ.

وفي إيطاليا، تراجع مؤشر الإنتاج الشهري الصادر عن أي أتش إس ماركت إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر نفسه في 1997.

ووتراجعت الطلبيات والوظائف في المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى في 11 عاما، الشهر الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد إدارة التوريد.

وفي منطقة اليورو، انكمش نشاط التصنيع في كل من ألمانيا وفرنسا بجانب إيطاليا، وهم أكبر ثلاث اقتصادات في أوروبا. وجاء متوسط الإنتاج والطلبيات الجديدة عند أدنى مستوى في 11 عاما.

وسجلت بريطانيا أيضا تراجعا كبيرا في معدلات الإنتاج والوظائف.

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