وزير اقتصاد إيطاليا: انخفاض الناتج المحلي 6% "واقعي"!

قال وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو جوالتيري، اليوم الأربعاء، إن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بسبب الأزمة الطارئة لفيروس كورونا هذا العام "واقعي".



جاء تصريحات جوالتيري في مقابلة أجرتها معه صحيفة الفاتو كوتيديانو اليومية، قائلا: "للأسف التقديرات واقعية... في الوقت ذاته نستطيع القول إن الاقتصاد الإيطالي يمكن أن يستهدف تعافيا قويا".

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إلى ذلك، أشار وزير الاقتصاد الإيطالي إلى أن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خياراً لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة، وكذلك "حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة".

يذكر أن إيطاليا قد تصدرت المرتبة الأولى في عدد الوفيات، حيث قررت الحكومة الإيطالية، الاثنين، تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار الفيروس حتى منتصف أبريل على الأقل.



تمديد الإغلاق حتى الفصح

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان بعد اجتماع مع اللجنة العلمية: "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".



المركزي الأوروبي يحذر!

من جهة أخرى، كان البنك المركزي الأوروبي قد خصص 115 مليار يورو (124 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض طويل الأجل مدته 3 سنوات، في أول عطاء يطرحه منذ تخفيف الشروط لتشجيع البنوك التجارية على الاقتراض.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد حذرت، من أن استمرار الإغلاق لمدة شهر من شأنه أن يخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو بـ2% هذا العام، أما إذا استمر لـ3 أشهر فسيخفضها بـ5%.