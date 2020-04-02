قطر تبحث عن 5 مليارات دولار بعد تراجع أسعار النفط

تبحث قطر حاليا عن مصادر للتمويل بعد أن أدى تراجع أسعار النفط إلى تآكل موارد البلاد الرئيسية.

وقامت قطر، التي تعتمد على صادرات الغاز كمورد رئيسي لها، بتعيين بنوك استثمار من أجل إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار بداية الأسبوع المقبل، من أجل دعم التمويل لديها لمواجهة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ومن بين البنوك التي استعانت بها قطر، ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان، وباركليز ودويتش بنك، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتخطط قطر لاستخدام تلك الأموال لدعم السيولة لديها، في ظل تراجع أسعار النفط الذي أثر على إيراداتها، وتداعيات فيروس كورونا. وشهدت أسعار الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 50% خلال الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للطرح، مؤكدين في الوقت نفسه أن قطر قد ترفض بيع السندات، وفقا لظروف السوق.

وقال حسنين مالك، مدير الاستراتيجيات في شركة تيليمير، إن "قطر بالطبع لديها صندوق سيادي كبير، لكن أغلب أصوله ليست سائلة، كما أن شركاتها الحكومية التابعة تتحمل التزامات كبيرة".

وأضاف: "هناك احتمالية لتأجيل الدفعات الخاصة بعملاء الغاز في الخارج، وبالتالي فإن الاحتياج للكاش من قبل الحكومة سيكون كبيرا".