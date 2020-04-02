ما هي آلية القروض الثنائية التابعة لصندوق النقد لمواجهة كورونا؟

اتخذ صندوق النقد قراراً بتمديد آلية الإقراض الثنائي لمدة 3 سنوات ليضمن كامل قدراته الإقراضية في إطار خطة الصندوق لمواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كرونا المستجد "كوفيد 19" والذي تحول إلى إعصار لا يعصف فقط بالأرواح ولكن بالاقتصاد أيضاً.



وقال الصندوق في بيان اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه إن الإطار الجديد يتطابق مع ما أقره الصندوق في 2016، وهي الآلية التي كان يفترض انتهاء العمل بها في نهاية العام الجاري وقام الصندوق بتمديدها لمدة 3 أعوام قابلة للتمديد لعام آخر حتى نهاية 2024.

وقال مسؤولون في صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم في كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول.



وأبلغ المسؤولون الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن الصندوق "بعيد" عن استنفاد إجمالي طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.



وتطفو على السطح تساؤلات حول طبيعة هذه الآلية وطريقة عملها وما هي الآليات الأخرى التي يعتمد عليها الصندوق لتلبية احتياجات أعضائه في خضم تلك الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.



والبداية مع آلية الإقراض الثنائي التي أعلن الصندوق عن تمديدها لمواجهة كورونا، وهي أحد الأدوات التمويلية المؤقتة للصندوق والتي تم ابتكارها إبان الأزمة المالية العالمية وتسمح للدول الغنية الأعضاء بالإقراض بصورة مباشرة إلى الدول الفقيرة والأشد احتياجا.



ودخل الصندوق في تلك الاتفاقات الثنائية للمرة الأولى في الفترة ما بين 2009- 2010، وبالعام 2012 ومع تعمق الأزمة في منطقة اليورو اتفق الصندوق مع بعض أعضائه على تفعيل الآلية من جديد لمدة 4 سنوات تنتهي في 2016 لتكون بمثابة "خط دفاع ثالث" كما يعرفها الصندوق على موقعه الإلكتروني لتلبية احتياجات أعضائه العاجلة.



وبالعام 2016، أقر الصندوق بالاتفاق مع 40 من أعضائه على تمديد آلية الإقراض الثنائي لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد لمدة عام بنهاية 2020، وبلغت قيمة السيولة التي تعهد الأعضاء بتوفيرها في حينه 317 مليار وحدة سحب خاصة أو ما يوازي 440 مليار دولار، ويتضمن إقرار تلك القروض من الصندوق موافقة 85٪ من الدائنين المسموح لهم بالتصويت، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.



ووحدة السحب الخاصة، هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء، وكانت قيمة حق السحب الخاص تعادل نحو 0,88 غراما من الذهب أو ما يوازي دولارا أميركياً في حينه، فيما ألغي العمل بتلك الآلية منذ العام 1973 وأصبحت وحدة السحب الخاصة تعادل سلة من العملات هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.



وعودة إلى الآليات التمويلية الأخرى للصندوق، فإن هناك ما يصطلح الصندوق على تسميته "خط الدفاع الثاني" آلية الاقتراض متعدد الأطراف" والتي يقف خلفها عدد من البلدان والمؤسسات التي تقرض الصندوق موارد إضافية يقوم الصندوق بإقراضها في نهاية المطاف بصورة عاجلة إلى الدول الأعضاء التي تكون بحاجة ماسة وفورية إلى المال.



وبحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن تلك الاتفاقات يوجد بها 40 مقرض وتبلغ قيمتها 182 مليار وحدة سحب خاصة أو ما يوازي 250 مليار دولار، وهي التسهيلات التي اتفق الصندوق مع الدول الأعضاء إلى زيادتها لنحو 500 مليار دولار العام الماضي.

ويشير الصندوق إلى أن تلك الآلية تم تفعيلها 10 مرات في الفترة ما بين أبريل 2011 وفبراير من العام 2016 حين تم استخدام الآلية لأخر مرة منذ ذلك الحين.



وإلى خط الدفاع الأول في آليات الصندوق لتلبية حاجات أعضائه من القروض وهي نظام الحصص إذ يخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد حسب حجمه النسبي في الاقتصاد العالمي.



وعلى هذا الأساس يتحدد الحد الأقصى لمساهمته في موارد الصندوق المالية. وعند انضمام أي بلد إلى عضوية الصندوق، عادة ما يدفع مبلغا يصل إلى ربع حصته في شكل عملات أجنبية قابلة للتداول على نطاق واسع أو حقوق سحب خاصة، أما الحصة المتبقية فتدفع بعملة البلد العضو.



وتعتبر الولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر في صندوق النقد بحسب بيانات الصندوق التي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها إذ تشير تلك البيانات إلى بلوغ تلك الحصة نحو 16.5٪ وهو ما يعني أن لديها نحو 83 مليار وحدة سحب خاصة.



وتبلغ موارد الصندوق من نظام الحصص نحو 660 مليار دولار أو 477 مليار وحدة سحب خاصة.



هل هذا كل شيء؟ لا، إذ يمتلك الصندوق صندوق وقف خاص من عائد بيع الذهب تبلغ قيمته 4.4 مليار وحدة سحب خاصة يتم استخدام نسبة من مبيعاته لدعم التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل.



وبحسب الموقع الرسمي للصندوق، فإن حيازته من الذهب تبلغ نحو 2814 طن متري تكونت من مدفوعات البلدان الأعضاء ما يجعل الصندوق من أكبر حائزي الذهب بالعالم ولكن تضع اتفاقية تأسيس الصندوق قيودا صارمة لاستخدام الذهب، إذ يتطلب الأمر موافقة 85٪ من أعضائه.



ومنذ بدء أزمة كورونا أعلن الصندوق عن تخصيص 50 مليار دولار لمواجهة التبعات، كما أعلن عن إتاحة آلية التمويل السريع وهي الآلية التي تتيح للأعضاء الحصول على مساعدات مالية عاجلة في حدود 50٪ من حصة العضوية ترتفع إلى 100٪ على أساس تراكمي، فهل تفلح تلك الجهود في تخفيف تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي؟. لا أحد يعلم على وجه التحديد.