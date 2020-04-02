السعودية.. بدء برنامج لتوطين مهن الهندسة قريباً

قال فرحان الشمري، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين: "إن الهيئة وصلت إلى المراحل النهائية في مباحثاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة ببرنامج توطين مهن الهندسة".

وأوضح أن توطين مهن الهندسة سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن عدد المهندسين في المملكة بلغ نحو 65 ألف مهندس ومهندسة، منهم 38 ألفا سجلوا في هيئة المهندسين.

وأضاف أن "الهيئة أصدرت أخيراً تراخيص لعدد من المهندسات السعوديات"، مشيراً إلى أن أغلب هذه التراخيص يتركز في التصميم الداخلي.

وأكدت الهيئة السعودية للمهندسين في وقت سابق، أنها حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة، ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعا مع وزارة العمل لإبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.

وأشارت إلى قرار وزارة الموارد البشرية، التي أصدرته فيما يتعلق بتوطين القطاع الهندسي، حيث تضمن القرار احتساب طلاب البرامج الهندسية المساعدة ضمن طاقم العمل في القطاعات الهندسية، واحتسابهم ضمن نسبة السعودة، وإضافتهم إلى التأمينات الاجتماعية و"نطاقات"، مع اشتراط الالتزام بتوظيفهم بعد التخرج، ووضع الآلية المناسبة لضمان نجاح توطين الكوادر الهندسية، ذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب السعودي، الذي تقوم به الهيئة.