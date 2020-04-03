عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 30% لـ 2.8 مليار دولار

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 30.3% خلال شهر يناير الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء المصري، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت نحو 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019.

ووفقاً لبيانات الجهاز، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 1.4%، حيـث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.48 مليار دولار خـلال شهـر يناير، مقابل نحو 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام 2019.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ارتفاع صادرات البترول الخام بنسبة 102.6%، مع ارتفاع صادرات الأسمدة المصرية بنسبة 7.3%، وأيضاً ارتفاع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 18.1%، وصادرات السجاد والكليم بنسبة 22.2%.

في المقابل، أشار جهاز الإحصاء المصري إلى تراجع تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر يناير الماضي، مقابل الأرقام المحققة خلال نفس الفترة من العام 2019، وأهمها تراجع صادرات الملابس الجهازة بنسبة 6.9%، وأيضاً تراجع صادرات منتجات البترول بنسبة 9.2%، كما تراجعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 28.1%، وأيضاً تراجع صادرات مصر من الفواكه الطازجة بنسبة 31.0%.

وعلى صعيد الورادات المصرية، فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاضها بنسبة 18.4% خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 34.1%، وانخفاض واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 28.9%، وتراجع قيمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.2%، مع انخفاض واردات الذرة بنسبة 9.7%.

في المقابل، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير الماضي مقابل الأرقام الخاصة بوارداتها خلال نفس الشهر من العام السابق، وأهـمها سيارات الركوب بنسبة 6.9%، وارتفعت واردات القمح بنسبة 15.0%، كما ارتفعت قيمة واردات المحركات والمولدات والمحركات الكهربائية بنسبة 55.1%.