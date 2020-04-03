هل ينضم أعضاء جدد لاتفاق أوبك+؟

قال مصدر بأوبك، اليوم الجمعة، إن مجموعة أوبك+ لمصدري النفط الخام تناقش خفضاً للإمدادات العالمية بواقع 10 ملايين برميل يومياً، مضيفاً أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر إن عدداً من الدول ترغب في الانضمام إلى التحالف القائم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأعضاء من خارج المنظمة.



وأبلغ المصدر الوكالة أن من المحتمل بحث ضم أعضاء جدد، وكذلك تنفيذ خفض كبير للإنتاج بواقع عشرة ملايين برميل يومياً في اجتماع يُعقد في السادس من أبريل نيسان.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم تحديد حصص للخفض بعد.