البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً ضخماً بسبب كورونا

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأضاف مالباس في منشور على موقع "لينكد إن": "نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولاسيما للدول الفقيرة".

وقال إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى، بحسب "رويترز".

وأصدرت المؤسسات الدولية والبحثية في العالم، العديد من التوقعات بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الكبرى.

وتوقعت مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس أن يسجل الاقتصاد العالمي ركودا حاد لكنه قصير الأمد، فيما توقع أن تكون أوروبا الأكثر تأثرا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحدث ركود أسوأ من ركود 2008، لكن التعافي يبدأ العام المقبل. وقال صندوق النقد الدولي إنه وضع تريليون دولار بتصرف الدول و80 دولة طلبت تمويلا عاجلا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التداعيات السلبية لكورونا ستبقى لسنوات. وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة والوظائف المفقودة غير واضح بعد.

وتوقعات الخبراء للاقتصاد الأميركي كارثية، فيرى غولدمان ساكس أن اقتصاد الولايات المتحدة سيتراجع 25%، فيما توقع مورغان ستانلي تراجع الاقتصاد الأميركي 20% في الربع الثاني من العام الجاري. ويتوقع بنك أوف أميركا تراجع الاقتصاد الأميركي بـ 25%، فيما يتوقع جي بي مورغان تراجعا قدره 14%.