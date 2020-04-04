عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

باكستان.. 200 مليون دولار لمواجهة كورونا

المصدر: العربية.نت
إجراءات لمواجهة كورونا في باكستان
رابط مختصر

وقعت الحكومة الباكستانية اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في إسلام آباد بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر.

وأضاف البيان أن هذا المبلغ سيتم استخدامه في مشروع الاستجابة لوباء كورونا في باكستان، لتعزيز جهود التعامل مع جائحة كورونا.

وكانت باكستان، علقت الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا، واتخذت إجراءات وقاية متعددة على مستوى البلاد لمواجهة الجائحة.

كلمات دالّة

#تمويل, #باكستان, #قرض

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر