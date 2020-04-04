باكستان.. 200 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقعت الحكومة الباكستانية اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في إسلام آباد بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر.

وأضاف البيان أن هذا المبلغ سيتم استخدامه في مشروع الاستجابة لوباء كورونا في باكستان، لتعزيز جهود التعامل مع جائحة كورونا.

وكانت باكستان، علقت الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا، واتخذت إجراءات وقاية متعددة على مستوى البلاد لمواجهة الجائحة.