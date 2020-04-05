البرلمان الكويتي يطالب الحكومة بتعديل قانون الدين العام

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار، بدلاً من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.

وأضاف الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان أن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير/ شباط، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيئ".

وأشار إلى أن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة". وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.