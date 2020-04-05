توقعات سلبية لمصر.. النمو قد يتباطأ لـ1% بالربع الرابع

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الأحد، إن مصر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى4.5% في الربع الثالث، و1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6%، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.

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وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت السبت مساعدات ومستلزمات طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مواجهة كورونا، حيث وصلت طائرتان عسكريتان إلى روما.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين، تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

كما وجه الرئيس المصري بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووجه بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.