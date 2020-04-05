كورونا يهدد 20 مليون وظيفة في القارة الأفريقية

أكدت دراسة للاتحاد الأفريقي، أنه من المتوقع تراجع التجارة 35% من مستويات 2019، مع خسائر 270 مليار دولار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحذرت الدراسة بحسب وكالة "رويترز" للأنباء أنه قد يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

كما ذكرت أن نحو 20 مليون وظيفة مهددة في أفريقيا بسبب الوباء.

وأيضا توقعت الدراسة أن الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة الأفريقية ستنكمش 3% في المتوسط.

وبوجه عام تقدر الدراسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية، مع انكماش متوقع الاقتصاد الأفريقي يتراوح بين 0.8% إلى 1.1% هذا العام.