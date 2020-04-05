مصر.. القطاع الخاص يطالب بدعم الرواتب في مواجهة كورونا

أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أنَّ القطاع الخاص يمكنه الوفاء بمرتبات العاملين، ولكن لفترة لا تتجاوز شهراً في ظل شبه توقف بعض الأنشطة الاقتصادية مع انتشار كورونا.

وطالب عيسى الحكومة ببحث سيناريوهات عودة الإنتاج للشركات المتضررة إذا طالت الأزمة عن شهر حتى لا تدخل تلك الشركات مرحلة الإفلاس.

وأضاف عيسى أن الأثر السلبي الكبير سيطال الشركات والمصانع التي تعمل في أنشطة تعاني انكماش الطلب، مثل قطاع الملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية.

واقترح عيسى أن يتنازل العامل عن 25% من راتبه حتى لا يثقل كاهل شركته، أما الدولة فيمكنها تأجيل سداد المستحقات الضريبية على الشركات، وإلغاء التأمينات خلال فترة التوقف عن الإنتاج، والمساهمة بـ25% من مرتبات العمالة أسوة بما تم في أوروبا.