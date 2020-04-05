هدف: إيداع 446 مليون ريال إعانة للمستفيدين السعوديين

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية، اليوم الأحد، مبلغ 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020.

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وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156,449 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137,893 مستفيداً ومستفيدةً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس، بلغ 6,770 مستفيداً ومستفيدةً منهم 4,136 من الإناث و2,634 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.