هل ستواجه مصر أزمة أرز؟ مسؤول يجيب

قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب لاتحاد الصناعات المصري، رجب شحاتة، اليوم الأحد، إن مخزون الأرز لدى مصر يكفي حتى أكتوبر تشرين الأول 2021.



وأوضح أنه "تم إضافة 500 ألف طن كانت مخزونة من الموسم السابق إلى إنتاجية الخمسة ملايين طن (للموسم الجديد)، ما يعني أن هناك 5.5 مليون طن" من الأرز متاحة في الأسواق المصرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت الوكالة الرسمية عن شحاتة قوله إن مصر تستهلك 2.5 مليون طن من الأرز سنوياً، وهو ما يقل كثيرا عن المتوافر في السوق حاليا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 985، وتسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.

وأكدت الوزارة في بيان، خروج 15 مصرياً من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.