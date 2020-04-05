"لينكدإن" تطلق مبادرة توظيف مجانية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة linkedin أكبر شبكة مهنية في العالم، أنها ستوفر أدوات توظيف مجانية للشركات والمؤسسات العاملة في عدة قطاعات حيوية، بما فيها قطاع الرعاية الصحية ومتاجر المواد الأساسية، والتخزين، وتوصيل البضائع، ومنظمات الإغاثة لمساعدتها على إيجاد الموظفين بشكل عاجل للتصدي لفيروس كورونا.

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وقال علي مطر رئيس "لينكدإن" في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا، إنه سيتم إدراج الوظائف الاساسية مجاناً على منصة linkedin طوال الفترة من الأول من أبريل وحتى 30 يونيو لاستقطاب الموظفين لشغل الوظائف المطلوبة.

وأوضح أن الشركة ستعمل على ربط العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالوظائف الصحية العاجلة وإضافة الوظائف الشاغرة في خط الدفاع الأول، مثل الأطباء والممرضين، بشكل تلقائي إلى قائمة الوظائف "العاجلة"، إضافة إلى تكثيف جهود فريق التوظيف في linkedin للمساعدة على ملء الوظائف العاجلة.

وأشار إلى مواصلة linkedin على مراقبة هذه المبادرة، المستمرة حتى 30 يونيو المقبل، مؤكداً أن العمل يجري دائما على تطوير مبادرات تواكب الضرورة، وفي الوقت المناسب، لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط، والتي ستحتاج إلى التوظيف، في ضوء مواجة ظروف استثنائية، في العالم ومن المتوقع أن يجري الطلب فيها على كفاءات متخصصة، في مقابل تراجع الطلب على قطاعات مثل السياحة والطيران وغيرها بسبب الجائحة.