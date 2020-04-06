عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

ألمانيا: كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه

المصدر: العربية.نت
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (فرانس برس)
رابط مختصر

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وأضافت ميركل أن من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وقالت ميركل "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه... نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".

وأكدت أن ألمانيا "مستعدة للمساهمة" في دفع التكتل قدما.

وقالت المستشارة الألمانية للصحافيين قبيل مؤتمر لوزراء مالية منطقة اليورو يهدف إلى إعداد خطة إنقاذ لاقتصاد التكتل : "برأيي، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار له منذ تأسيسه".

كلمات دالّة

#كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر