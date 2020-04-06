ألمانيا: كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وأضافت ميركل أن من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وقالت ميركل "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه... نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".

وأكدت أن ألمانيا "مستعدة للمساهمة" في دفع التكتل قدما.

وقالت المستشارة الألمانية للصحافيين قبيل مؤتمر لوزراء مالية منطقة اليورو يهدف إلى إعداد خطة إنقاذ لاقتصاد التكتل : "برأيي، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار له منذ تأسيسه".