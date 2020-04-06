صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري 8.2% من "كارنيفال"

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وسهم الشركة المدرجة في نيويورك يقفز 22%.

وعززت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مكاسبها والمؤشر داو جونز الصناعي صعد أكثر من 1200 نقطة.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكثر من 5% بعد أن قال حاكم نيويورك ماريو كومو إن معدل الوفيات المرتبطة بفيروسك كورونا المستجد كان ثابتًا فعليًا لمدة يومين.

موضوع يهمك اعتبر خبير النفط عبدالحميد العوضي، أن ضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد... هذا الدافع وراء التحرك الأميركي بأسواق النفط طاقة

وأبلغت إيطاليا عن عدد أقل من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في ما يقرب من ثلاثة أسابيع ، مما ساعد على ارتفاع الأسهم الأوروبية والآسيوية.

وقال Mark Heppenstall كبير مسؤولي الاستثمار في Penn Mutual Asset Management التي تراقب أصولاً بقيمة 28 مليار دولار: "لا يمكن القول إننا في تحول أكيد، لكن تبدو هناك في الأسواق علامة جيدة".

وتأتي النغمة المتفائلة في الأسواق المالية بعد أسبوع سلبي آخر، ولا يزال المزاج السائد بين المستثمرين منقسمًا، بين التفاؤل بالتحفيز غير المسبوق، والقلق من استمرار انتشار المرض، والبيانات الاقتصادية المتراجعة، وارتفاع تكاليف الشركات جراء تفشي الوباء والإغلاق الوقائي.

في آسيا، فقد أنهى مؤشر اليابان القياسي ارتفاعًا بنسبة 4% تقريبًا حتى مع اقتراب هذا طوكيو من إعلان حالة الطوارئ، وضخ حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار. وانخفض الين مع تراجع الطلب على العملات. وارتفعت أسهم هونغ كونغ بينما أغلقت شنغهاي لقضاء عطلة.