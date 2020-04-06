البيت الأبيض: إصدار سندات كورونا فكرة رائعة

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الوقت مناسب الآن لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تبعات فيروس كورونا.

وأضاف كودلو بحسب "رويترز" أن إصدار سندات خزانة أميركية مرتبطة بفيروس كورونا "فكرة رائعة" قائلا إن "هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أميركا" بحسب "رويترز".

وفي وقت لاحق، قال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض "إننا ندرس الفكرة... دعونا نرى إلى أين ستقودنا".

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وصل إلى النهاية في مساعيه للمساعدة في تخفيف آثار فيروس كورونا.