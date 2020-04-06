عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

البيت الأبيض: إصدار سندات كورونا فكرة رائعة

المصدر: العربية.نت
لاري كودلو
رابط مختصر

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الوقت مناسب الآن لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تبعات فيروس كورونا.

وأضاف كودلو بحسب "رويترز" أن إصدار سندات خزانة أميركية مرتبطة بفيروس كورونا "فكرة رائعة" قائلا إن "هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أميركا" بحسب "رويترز".

وفي وقت لاحق، قال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض "إننا ندرس الفكرة... دعونا نرى إلى أين ستقودنا".

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وصل إلى النهاية في مساعيه للمساعدة في تخفيف آثار فيروس كورونا.

كلمات دالّة

#سندات, #فيروس, #أميركا, #كورونا, #فيروس كورونا, #البيت الابيض

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر