الرئيس اللبناني: نعاني من انكماش اقتصادي كبير

قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعه مع مجموعة الدعم الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن بلاده تعاني من انكماش اقتصادي كبير.

ودشن لبنان، بنهاية الشهر الماضي، محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، متعهداً بتطبيق خطة تعاف اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة.

وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها.

وقال مسؤولون حكوميون إنهم يستهدفون أيضا معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.

وفي نهاية يناير الماضي، حثت مجموعة الدعم الدولية، حكومة لبنان عقب تشكيلها، على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني. وأكدت وقتها أن التطبيق السريع والحاسم سيكون أمرا أساسيا لوقف وعكس عدد من الأزمات المتفاقمة التي تواجهها البلاد.