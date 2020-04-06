الصقر رئيساً لغرفة تجارة وصناعة الكويت

اختار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، رئيسا للغرفة، وذلك في أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة.

ويشغل الصقر إلى جانب نشاطه في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة، عدة مناصب، إذ يتولى رئاسة مجلـس العلاقات العربية والدولية منذ عام 2009، وسبق أن تولى رئاسة البرلمان العربي.

وكان الصقر نائباً بمجلس الأمة لدورات عدة، وشغل رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وكانت غرفة التجارة الكويتية قد أعلنت فوز 12 مرشحاً في انتخابات التجديد النصفي التي تُجرَى كل عامين.، إثر انسحاب أربعة مرشحين على وقع إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

كما دخل الصقر مجلس إدارة الغرفة، عندما فاز مع كامل قائمته، في الانتخابات النصفية قبل عامين.