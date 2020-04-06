ساويرس: استمرار الإغلاق بسبب كورونا يخلق جيوشا من العاطلين

أكد رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، نجيب ساويرس، أنه يتفق مع الرأي الذي ذهب إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من ضرورة عدم جعل العلاج أسوأ من المرض، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وقال ساويرس باتصال مع "العربية" اليوم الاثنين، إن استمرار حظر التجول، وغلق الأعمال في معظم دول العالم، لا يمكن الاستمرار به، مؤكدا على أن ‏القطاع الخاص مضطر لاتخاذ تدابير ستكون عواقبها كبيرة، في حال استمرت حالة الإغلاق.

وأكد تأييده لعودة العمل بشكل كامل بعد انتهاء فترة الحظر، موضحا أن الاقتصاد يجب أن يعود للعمل بسرعة.

وكشف أن مجموعته "قامت بالتفاهم مع الموظفين حتى تنتهي الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد، مع التأكيد على عدم تسريح الموظفين لقسوة ذلك القرار، ولصعوبة إيجاد نفس العامل بنفس الولاء للمجموعة لاحقاً".

وأضاف ساويرس، أن استمرار الأوضاع بنفس هذه الطريقة مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهدد بحالات إفلاس وجيوش من البشر العاطلين عن العمل، موضحا أن فقدان الوظائف يتزايد مع التشدد في إجراءات الوقاية.

ونصح بأن تستمر عمليات العزل، والفحص والتدقيق مع عودة الأعمال بعد فترة وجيزة من الغلق، "فلا بد أن نبدأ التعامل مع المرض لكن بعد فترة معينة لازم الحياة تعود وعلينا أن نفكر كيف يعود العمل وهذا لا يعني عودة تقارب الناس من بعضها البعض".

وأكد الحاجة في وقت ما إلى "عودة مدروسة للأعمال وللحياة الطبيعية، بموجب الرأي الطبي، الذي يجب أن نبقي فيه على خط رجعة، لكن وقف عجلة الاقتصاد ستؤدي إلى تبعات لا يمكن التعامل معها والمسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة".

وتحدث عن وجود فرص في أسهم قطاع البترول الأميركي، ومختلف أسهم شركات البترول، إضافة إلى شركات الإنترنت، والتي ستمثل فرصا كبيرة بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في أسواق النفط أو في الاقتصاد عموما.

كما أشار إلى حزمة إجراءات جيدة قامت بها الحكومة المصرية، عبر تأجيل أقساط الديون وتقديم الدعم المادي للفقراء وهو جهد تشكر عليه الحكومة.