فرنسا تتوقع أسوأ ركود منذ 75 عاماً

يُتوقع أن تشهد فرنسا في العام الحالي أسوأ أزمة ركود اقتصادي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، الاثنين.

وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ العام 1945، كان في العام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ سالب 2.2%" بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن "من المحتمل أن تكون النسبة أدنى بكثير" من ذلك خلال العام الحالي.

وفرنسا بين خمس دول أشد تأثرا من حيث تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أضر بالاقتصاد وعطل قطاعات وأنشطة البلاد.

وقبل يومين قفزت نسبة الوفيات بهذا الفيروس في فرنسا 61% كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44% ما جعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.