 مصر تتوقع تباطؤ النمو إلى 4.5% في الربع الثالث

توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد تباطؤ نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث إلى 4,5% و1% في الربع الرابع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة أن هدف الحكومة هو تحقيق نمو سنوي بنسبة 4,2% بعد تخفيضه من 5,6% قبل انتشار الفيروس.

إلى ذلك، قال علي عيسى رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص يمكنه الوفاء برواتب العاملين، ولكن لفترة لا تتجاوز شهراً فى ظل شبه توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، خلال المرحلة الحالية، أما إذا طالت الأزمة، فيجب البحث عن سبل عودة الإنتاج مرة أخرى.

وأضاف "بحثنا مع وزير المالية المصري يوم أمس كيفية مساعدة قطاع الإنتاج لأن توقف القطاع الإنتاجي سيولد الكثير من الآثار السلبية مع تراجع النمو الاقتصادي".