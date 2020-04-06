24 شركة تطور أدوية لكورونا.. ونتائج التجارب هذا الشهر

تقوم نحو 20 شركة أدوية في العالم بتطوير أدوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويستعد بعضها الإعلان عن نتائج تجارب الأدوية التي قامت بابتكارها.

وقام البنك الاستثماري جولدمان ساكس بإحصاء نحو 20 شركة من الشركات التي تطور عقارات لمكافحة كورونا، لكنه أكد أن تلك القائمة ليست شاملة وقد تنضم إليها شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مذكرة صادرة عن البنك الاستثماري، إلى أن شركة جلعاد للعلوم تأتي على رأس القائمة مع شركة ريجينرون، ومن المتوقع أن تعلنا عن نتائج التجارب السريرية من دواء يعالج كوفيد 19، هذا الشهر، وفقا لبلومبيرغ.

ولدى كل من شركة موديرنا، وجونسون أند جونسن أكثر اللقاحات الواعدة، وفقا لمحللي جولدمان ساكس.

وتضم باقي القائمة، كلا من أبوت لابوراتوريز، وأدابتف بيوتكنولوجي، وألينليام فارما سيوتيكال، وبيكتون ديكنسون، وبيو إن تي تيك، وسي أس إل، وداناهير كورب، وفوجي فيلم هولندنج، وجريفولس، وانكيت كورب، وكنيكسا فارما سيوتيكال، ولابورتالي كورب، ونوفارتس، فيزر، وكويست دايجنوستيك، وروشي هولدينج، وسناوفي، وتكدا فارماسيوتيكال، وثيرمو فيشر ساينتيفك، وفير بيوتكنولوجي، ووكسي بيولوجيكس كاريمان.

ومن المتوقع أن تقوم هيئة الغذاء والدواء الأميركية بتطوير واختبار المنتجات الجديدة لمكافحة الفيروس.

وكتب محللون بقيادة أسد حيدر في مذكرة بحثية أن العديد من تلك الشركات ستواجه دعم حكومة محتمل مع تخفيف العقبات التنظيمية.