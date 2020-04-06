9 سلع ترفع صادرات مصر لـ 2.4 مليار دولار بعد ظهور كورونا

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن مصر تمكنت من رفع إجمالي صادراتها خلال شهر يناير الماضي، تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت البيانات التي وردت في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر إلى نحو 2.48 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل نحو 2.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%.

وتضمنت قائمة السلع المصرية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال شهر يناير الماضي، كلا من صادرات البترول الخام والتي بلغت نحو 164 مليون دولار، مقابل نحو 81 مليون دولار خلال الشهر المماثل لعام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2 10%.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات المصرية من الأسمدة بلغت قيمتها نحو 107 ملايين دولار، مقابل نحو 100 مليون دولار في شهر يناير من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.3%.

وسجلت قيمة صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 61 مليون دولار، مقابل نحو 51 مليون دولار في بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.1%. كما بلغت الصادرات المصرية من السجاد والكليم نحو 28 مليون دولار، مقابل 23 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 22%.

أما قيمة الصادرات من الخضر المجمدة أو المبردة فقد بلغت نحو 16 مليون دولار، مقابل 9.9 مليون دولار، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 0 7%.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية الأقمشة القطنية بقيمة 11.6 مليون دولار، مقابل نحو 11.3 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%، تلتها الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا من الومنيوم بقيمة 10.5 مليون دولار، مقابل نحو 9 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 16.4%.

كما بلغ إجمالي صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد نحو 8 ملايين دولار، مقابل نحو 4.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 96.4%، تلتها الصادرات المصرية من النباتات وجذور للعطور والطب بقيمة 8 ملايين دولار، مقابل نحو 6.9 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.4%.