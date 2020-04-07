عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

الصين تزيح أميركا عن عرش براءات الاختراع لأول مرة بـ 40 عاماً

المصدر: جنيف - رويترز
في خضم حرب تجارية ووباء عالمي.. بكين تتقدم
رابط مختصر

قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم الثلاثاء إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.

موضوع يهمك
?
توقعت شركة إكسون موبيل انخفاضا في إنتاج حقل بيرميان للنفط الصخري الأكبر في العالم بواقع 15 ألف برميل يوميا هذا العام...

تراجع إنتاج أكبر حقل نفط صخري بالعالم تراجع إنتاج أكبر حقل نفط صخري بالعالم طاقة

وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978.

هواوي في الصدارة

ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.

وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كانت الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

كلمات دالّة

#أميركا, #الصين, #اليابان, #براءات اختراع

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر