إيطاليا تخصص 400 مليار يورو لدعم أعمال تجارية متضررة

قررت الحكومة الإيطالية، مساء أمس الاثنين، تخصيص 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحافي "بمجرد إقرار المرسوم سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فوراً لشركاتنا سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة على الشكل التالي: 200 مليار للسوق الداخلية، و200 مليار لدعم الصادرات"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

من جهته شدد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتييري، على أنه "مع هذا المرسوم نتخذ تدبير غير مسبوقة".

وارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا إلى 636، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.